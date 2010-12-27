В Петербурге снимают фильм с французским писателем Фредериком Бегбедером

Француз сыграет богатого владельца шоколадной фабрики в комедии "Элефант" режиссера Алексея Красовского.

Известный французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер сыграет богатого владельца шоколадной фабрики в российской комедии "Элефант" режиссера Алексея Красовского. Съемки картины начались в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

История рассказывает о детском писателе Валентине Шубине, привыкшем жить в затворничестве. Череда случайных событий делает писателя вновь популярным. Однако Шубин не торопится что-либо писать. Сообщается, что Бегбедер сыграет мецената, который переубедит затворника и уговорит его творить.

Персонаж писателя, который больше не хочет писать, напоминает мне Обломова, а в диалогах моего собственного героя, французского бизнесмена и мецената Венсана, мне больше всего нравится сцена разговора по телефону с женой: дорогая, сейчас у меня люди, но перезвони мне через час и мы обязательно поругаемся. Фредерик Бегбедер

В пресс-службе отметили, что в фильме также сыграют Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Ян Цапник, Евгения Дмитриева и другие.

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода фильма Серебренникова о Цое в прокат.

Фото: Facebook / Frédéric Beigbeder