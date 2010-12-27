В Петербурге снимают фильм с французским писателем Фредериком Бегбедером

Известный французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер сыграет богатого владельца шоколадной фабрики в российской комедии "Элефант" режиссера Алексея Красовского. Съемки картины начались в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
История рассказывает о детском писателе Валентине Шубине, привыкшем жить в затворничестве. Череда случайных событий делает писателя вновь популярным. Однако Шубин не торопится что-либо писать. Сообщается, что Бегбедер сыграет мецената, который переубедит затворника и уговорит его творить.
Персонаж писателя, который больше не хочет писать, напоминает мне Обломова, а в диалогах моего собственного героя, французского бизнесмена и мецената Венсана, мне больше всего нравится сцена разговора по телефону с женой: дорогая, сейчас у меня люди, но перезвони мне через час и мы обязательно поругаемся.
Фредерик Бегбедер
В пресс-службе отметили, что в фильме также сыграют Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Ян Цапник, Евгения Дмитриева и другие.
Ранее мы писали, что стала известна дата выхода фильма Серебренникова о Цое в прокат.
Фото: Facebook / Frédéric Beigbeder