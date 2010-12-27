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Бегбедер оспорил слова Мединского о комиксах
Сегодня, 19:16
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Rybka123

Бегбедер оспорил слова Мединского о комиксах

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Писатель признался, что его расстроили слова главы Минкульта.

Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер считает, что комиксы могут быть интересны не только детям. Так он прокомментировал критические высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского о графических романах.

Бекбедер не согласился со словам Мединского, который назвал чтение взрослыми комиксов "убожеством". Автор "99 франков" признался, что часто читал комиксы. По его мнению,  графические романы бывают очень разными – и легковесными, и крайне серьезными.

Сожалею, что министр так сказал. Но это как сравнивать кино и театр, это разные вещи. Или сравнивать кино с телевидением. Но и на телевидении, что, конечно, весьма странно, бывают очень интересные вещи,
- передает слова писателя ТАСС. 

Напомним, что Мединский негативно высказался о пристрастии взрослых людей читать комиксы во время 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке

Свое мнение политик высказал в контексте дискуссии о формах подачи исторических событий. 

Фото: Facebook / Frédéric Beigbeder

 

 

Теги: владимир мединский, комиксы, фредерик бегбедер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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