Французский министр Лескюр считает, что США смягчили тон по Гренландии

Ролан Лескюр уверен, что реакция ЕС позволила снизить требования Вашингтона во внешней политике.

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр полагает, что "жесткая реакция" европейских политических элит и граждан на слова американского президента-республиканца Дональда Трампа о присоединении к США территории Гренландии заставила Белый дом пересмотреть подход во внешней политике и отказаться от силового противостояния с Евросоюзом. Соответствующей информацией иностранный чиновник из парижа поделился в эфире радиостанции RTL. Эксперт из национального правительства добавил, что предпочитает сохранять бдительность по поводу официальных заявлений и действий лидера США в ближайшие дни до наступления срока, когда хозяин Белого дома обещал ввести новые пошлины против ряда европейских держав в с вязи с их стремлением направить в Гренландию военнослужащих на маневры.

После крайне жесткой реакции со стороны европейцев, особенно Франции, началось отступление. Думаю, эта жесткость начала убеждать американского президента в том, что следует найти иные пути и способы, помимо силы. Ролан Лескюр, глава Минэкономики Франции

Ранее Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе сказал аудитории о том, что не планирует применять силу для установления контроля над Гренландией. Иностранный политик уточнил, что объявленные ранее пошлины против поддерживающих датский остров европейских стран не будут вводиться Вашингтоном с 1 февраля.

СМИ: Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом.

Фото и видео:YouTube / RTL