Французская писательница Валери Перрен отменила поездку в Петербург из-за коронавируса

В начале апреля Валери Перрен должна была презентовать в Петербурге свою новую книгу.

В "Эксмо" в конце марта выйдет художественный роман популярной французской писательницы Валери Перрен "Поменяй воду цветам". В рамках премьеры книги автор планировала посетить Петербург.



Однако в связи с эпидемией коронавируса поездку пришлось перенести на неопределенный срок. Об этом Piter TV рассказали в издательстве.



Валери Перрен родилась в 1967 году в французском городе Геньон. Автор, фотограф и сценарист, работающий с всемирно известным кинорежиссером Клодом Лелушем (его фильм "Мужчина и женщина" получил "Золотую пальмовую ветвь" и два Оскара).



Ранее в Петербурге из-за коронавируса отменили ПМЭФ-2020.