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Французская писательница Валери Перрен отменила поездку в Петербург из-за коронавируса
Сегодня, 11:48
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ElzaRada12

Французская писательница Валери Перрен отменила поездку в Петербург из-за коронавируса

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В начале апреля Валери Перрен должна была презентовать в Петербурге свою новую книгу.

В "Эксмо" в конце марта выйдет художественный роман популярной французской писательницы Валери Перрен "Поменяй воду цветам". В рамках премьеры книги автор планировала посетить Петербург.

Однако в связи с эпидемией коронавируса поездку пришлось перенести на неопределенный срок. Об этом Piter TV рассказали в издательстве. 

Валери Перрен родилась в 1967 году в французском городе Геньон. Автор, фотограф и сценарист, работающий с всемирно известным кинорежиссером Клодом Лелушем (его фильм "Мужчина и женщина" получил "Золотую пальмовую ветвь"  и два Оскара).

Ранее в Петербурге из-за коронавируса отменили ПМЭФ-2020.

Теги: издательство эксмо, литература
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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