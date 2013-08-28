Французы создали приложение,которое сможет вычислить гомосексуальных детей

Разработчик одно их французских компаний создал приложение, для компьютеров, которое поможет определить ориентацию вашего ребенка.

Как сообщает сайт компании, приложение сможет за несколько минут взломать аккаунт сына в социальной сети Facebook и проверить, смотрит ли он гей-порно.

С протестами выступила французская Организация по защите прав подростков-гомосексуалов. Активисты организации заметили, что производители шпионских программ акцентируют свое внимание исключительно на парнях. В связи с этими выступлениями разработчики удалила посвященную приложению статью со своего сайта. Однако, корпорация делает акцент только на мужской пол.

По мнение разработчиков, приложение проводит полный анализ интересов и внешности парня. Также они выделил основные признаки гея:интерес к театральному искусству и литературе,проявление застенчивости, пирсинг в определенных местах и заинтересованность к поп певицам.

Во Франции осуществление шпионского программного обеспечения без ведома владельцев запрещена.

