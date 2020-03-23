Медики проверили эффективность соединения антималярийных препаратов против коронавируса.

Франция успешно испытала лекарство против коронавируса. Об этом ученые сообщили через публикацию в International Journal of Antimicrobial Agents. Медики доказали эффективность лечения комбинацией антималярийных препаратов. Состав вакцины включает в себя соединение гидроксихлорохина и азитромицина. Ранее об их эффективности против коронавируса говорили китайские специалисты.

Ученые рассказали, что 16 человек, у которых через анализ носоглотки подтвердился COVID-19, составили контрольную группу. На пятый день лечения пациенты, принимавшие гидроксихлорохин выздоровели, тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Из этого количества шесть пациентов дополнительно принимали азитромицин. Одна из пациенток, которая не принимала азитромицин, вылечилась только на девятый день. Ей не давали азитромицин до седьмого дня включительно. Исследование проводилось на базе инфекционной больницы Университетского госпиталя в Марселе.

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