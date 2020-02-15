Франция сообщила о первом в Европе смертельном случае от коронавируса

С симптомами нового заболевания 80-летнего гражданина Франции госпитализировали 25 января.

Франция сообщила о первом смертельном случае из-за нового коронавируса. В министерстве здравоохранения страны сообщили, что мужчина прибыл из Китая 16 января.

С симптомами нового заболевания 80-летнего гражданина Франции госпитализировали 25 января. По данным ведомства, он находился в критическом состоянии несколько дней, врачи не смогли его спасти.

Вместе с ним госпитализировали дочь, у которой так же обнаружили коронавирус. Сейчас ее состояние не вызывает опасения у врачей, скоро женщину выпишут.

Напомним, ранее сообщалось, что стал известен самый вероятный разносчик коронавируса.