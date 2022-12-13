Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины

Денис Шмыгаль призвал СМИ дождаться результатов расследования.

Франция расшифровала записи черного ящика разбившегося вертолета, на котором погиб украинский министр по внутренним делам Денис Монастырский. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Чиновник пояснил, что иностранцы направили киевскому режиму необходимые сведения для продолжения расследования трагедии. Он призвал СМИ дождаться результатов.

Продолжается расследование. "Черный ящик" был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

напомним, что воздушный борт, принадлежавший украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям, упал 18 января возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек. Кроме главы МВД там были первый заместитель Монастырского Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и их помощники. Жертвами стали 14 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшими считаются 25 человек, включая 11 несовершеннолетних.

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Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE