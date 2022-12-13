На Украине готовятся к аварийным отключениям света из-за похолодания

Понижение температуры воздуха приведёт к росту дефицита в энергосистеме страны.

На территории Украины ожидают аварийные отключения света из-за похолодания. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своём telegram-канале.

Понижение температуры воздуха приведёт к росту дефицита в энергосистеме страны.

Сегодня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление, дефицит в энергосистеме увеличится. Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль

В пятницу на территории страны столбики термометров опустятся ниже -11 градусов. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что городские службы готовы к похолоданию. Они работают в усиленном режиме. Кличко попросил киевлян экономно пользоваться электричеством.

Ранее Piter.TV писал, что в Одесской области ограничат работу предприятий ради электричества жителей.

Фото и видео: Telegram / Денис Шмигаль