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Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине
Сегодня, 11:38
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Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине

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Эмманюэль Макрон рассказал о действиях Парижа после достижения режима прекращения огня на Украине.

Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине после того, как стороны достигнут режима прекращения огня. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции сделал Эмманюэль Макрон. По мнению политика, Парижу следует вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также с украинским коллегой Владимиром Зеленским для того, чтобы помочь сторонам найти решение.

В какой-то момент вступит в силу режим прекращения огня, и нужно будет строить мир. Без гаранта не обойтись, Франция призвана стать одним из таких гарантов.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине.

Фото: RTL

Теги: гарантии безопасности, режим прекращения огня, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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