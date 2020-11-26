Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине после того, как стороны достигнут режима прекращения огня. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции сделал Эмманюэль Макрон. По мнению политика, Парижу следует вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также с украинским коллегой Владимиром Зеленским для того, чтобы помочь сторонам найти решение.
В какой-то момент вступит в силу режим прекращения огня, и нужно будет строить мир. Без гаранта не обойтись, Франция призвана стать одним из таких гарантов.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине.
Фото: RTL
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все