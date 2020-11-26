Эмманюэль Макрон рассказал о действиях Парижа после достижения режима прекращения огня на Украине.

Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине после того, как стороны достигнут режима прекращения огня. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции сделал Эмманюэль Макрон. По мнению политика, Парижу следует вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также с украинским коллегой Владимиром Зеленским для того, чтобы помочь сторонам найти решение.

В какой-то момент вступит в силу режим прекращения огня, и нужно будет строить мир. Без гаранта не обойтись, Франция призвана стать одним из таких гарантов. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине.

Фото: RTL