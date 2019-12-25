Президент Франции рассказал о том, что Москва не пойдет на дипломатические уступки.

Французский президент Эмманюэль Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине. Информацией глава государства поделился с журналистами местной радиостанции RTL. Он призвал общественность не ждать завершения боевых действий Москвы и Киева в ближайшее время. Политик не думает, что российская сторона согласится пойти на дипломатические уступки киевскому режиму.

Этот конфликт, к сожалению, не закончится в ближайшие дни … Нам предстоит увидеть обострение ситуации на Донбассе. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик уточнил журналистам, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для проведения гуманитарных операций на территории украинских городов Мариуполь и Днепр. В течение последних месяцев лидеры России и Франции находятся в постоянном контакте друг с другом по урегулированию конфликта на Украине.

Приоритетом Макрона в случае переизбрания станет обеспечение энергонезависимости Франции.

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