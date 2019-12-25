Приоритетом Макрона в случае переизбрания станет обеспечение энергонезависимости Франции

Глава Франции рассказал о своих действиях после переизбрания на пост.

Приоритетом Эмманюэля Макрона в случае переизбрания на второй срок на должность главы государства станет обеспечение энергетической независимости Франции. По мнению лидера страны, эта задача является одним из основным приоритетов. Соответствующее заявление политик сделал в рамках интервью для местной радиостанции RTL.

Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности - это стороны одной и той же проблемы. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Французский президент считает, что в рамках своих первых решений следует совершить рабочий визит в Германию для того, чтобы встретиться с немецким канцлером Олаф Шольц. Он станет первым собеседником французского лидера в случае переизбрания на должность Макрона.

Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут в два тура. Они запланированы 10 и 24 апреля. На текущий момент Конституционный совет государства зарегистрировал в 12 кандидатов, в том числе Эмманюэля Макрона.

Ле Пен обещает заменить ЕС альянсом суверенных наций в случае избрания президентом.

Фото и видео: