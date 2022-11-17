Фрагмент трубы рухнул с надземного перехода "Креветка" на проспекте Славы

Петербуржцев напугал обвал трубы на Креветке.

На пересечении проспекта Славы и Белградской улицы в Петербурге с надземного перехода "Креветка" упал фрагмент водостока. Инцидент произошел во Фрунзенском районе, сообщили в администрации района. Об этом пишет "КП-Петербург".

По данным властей, при падении трубы никто не пострадал и автомобили на дороге повреждений не получили. Последствия аварии ликвидируют сотрудники организации "Мостотрест".

Жители района неоднократно выражали недовольство надземными переходами на проспекте Славы, отмечая их неудобство, сильный ветер и ощущение небезопасности при использовании.

Фото: правительство Петербурга