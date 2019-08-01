FourFourTwo признал Лионеля Месси лучшим футболистом за последние 25 лет

В рейтинг вошли 25 игроков.

Издание FourFourTwo на своем официальном сайте составило рейтинг лучших футболистов за последние 25 лет. В него вошли 25 человек, восемь из них - действующие игроки.

Лидером рейтинга стал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место занял португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Тройку лидеров замкнул бывший полузащитник "Реала" и сборной Франции Зинедин Зидан. Весь рейтинг можно посмотреть на сайте FourFourTwo.

Напомним, Лионель Месси играет за "Барселону" с 2003 года. В составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Ему принадлежит рекорд по количеству побед в номинации "Золотой мяч" (приз лучшему футболисту года - прим.) - шесть наград.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал Месси одним из лучших футболистов в истории.

Видео: YouTube / FC Barcelona , OSJR20 HD, MadridistaTV