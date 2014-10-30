FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола

Он возглавлял "Манчестер Юнайтед" на протяжении 26 лет.

Издание FourFourTwo на своем официальном сайте составило рейтинг лучших футбольных тренеров за все время.

Его возглавил бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. Он возглавлял клуб с 1986 по 2013 года. Под его руководством "манкунианцы" (прозвище команды - прим.) стали 13-кратными чемпионами Англии и двукратными победителями Лиги чемпионов. Также Фергюсон был тренером "Абердина" и сборной Шотландии.

Второе место занял голландский специалист Ринус Михелс. Основных успехов он добился у руля "Аякса", с которым четыре раза побеждал в национальном первенсте. В 1988 году Михелс привел сборную Нидерландов к победе на чемпионате Европы.

Тройку лидеров замкнул еще один голландец, Йохан Кройф. Он возглавлял клубы, в которых завоевывал трофеи будучи игроком - "Аякс" и "Барселону". Более успешным был период работы в Испании. Кройф стал четырехкратным чемпионом Испании и победителем Кубка европейских чемпионов в сезоне 1991/92.

Отметим, топ-10 рейтинга замкнул бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский.

Ранее FourFourTwo признал Лионеля Месси лучшим футболистом за последние 25 лет.

Фото: UEFA.com