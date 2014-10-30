FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола

Издание FourFourTwo на своем официальном сайте составило рейтинг лучших футбольных тренеров за все время.
Его возглавил бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. Он возглавлял клуб с 1986 по 2013 года. Под его руководством "манкунианцы" (прозвище команды - прим.) стали 13-кратными чемпионами Англии и двукратными победителями Лиги чемпионов. Также Фергюсон был тренером "Абердина" и сборной Шотландии.
Второе место занял голландский специалист Ринус Михелс. Основных успехов он добился у руля "Аякса", с которым четыре раза побеждал в национальном первенсте. В 1988 году Михелс привел сборную Нидерландов к победе на чемпионате Европы.
Тройку лидеров замкнул еще один голландец, Йохан Кройф. Он возглавлял клубы, в которых завоевывал трофеи будучи игроком - "Аякс" и "Барселону". Более успешным был период работы в Испании. Кройф стал четырехкратным чемпионом Испании и победителем Кубка европейских чемпионов в сезоне 1991/92.
Отметим, топ-10 рейтинга замкнул бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский.
Ранее FourFourTwo признал Лионеля Месси лучшим футболистом за последние 25 лет.
Фото: UEFA.com
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