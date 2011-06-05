Фотовыставка о мужестве матерей открылась в Мариинском дворце Петербурга

Истории мам детей с тяжелыми заболеваниями представлены в проекте Мариинского дворца.

В Мариинском дворце открылась фотовыставка "Муза особенного Петербурга", созданная при поддержке "Детского и взрослого хосписа". Проект посвящен матерям, которые воспитывают детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Экспозиция включает десять историй. Каждая участница выбрала индивидуальный творческий образ, чтобы показать, как эмоциональная устойчивость и материнская поддержка помогают справляться с повседневными трудностями. Фотографии отражают личный опыт женщин и особенности их семейной жизни.

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский отметил значение инициативы, подчеркнув, что "выставка — важное напоминание о силе материнской любви, заботы и самоотверженности". Он выразил благодарность организаторам за "социально значимый проект", отметив стойкость женщин, представленных в экспозиции.

Фото: Telegram/Александр Бельский