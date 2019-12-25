Сеанс фототерапии для онкобольных пройдёт в Петербурге

Проект "Химия была, но мы расстались" направлен на оказание психологической помощи пациентам и тем, кто справился с болезнью.

В четверг, 10 ноября, в Петербурге состоится фотосессия проекта "Химия была, но мы расстались" для онкопациентов и тех, кто смог справиться с болезнью. Мероприятие направлено на оказание психологической поддержки. Об этом сообщила руководитель проекта поддержки онкопациентов Светлана Полякова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Проект существует 2 года. Сегодняшнюю акцию удалось организовать благодаря помощи волонтеров-фотографов и стилистов-визажистов. Всего за день фотосессия пройдёт для 33 человек.

Когда мы его начинали, мы обратили внимание на то, что почти 4 млн людей в России живут с онкологическим диагнозом и 80% из них нуждаются в психологической поддержке. Мы как раз используем фототерапию как форму психологической поддержки. Так мы хотим вдохновить людей на дальнейшее лечение, построение планов на жизнь. Светлана Полякова, руководитель проекта поддержки онкопациентов

Ранее мы сообщили о том, что врачи Клиники СПбГУ разработали приложение для пациентов с мочекаменной болезнью.

Фото: ВКонтакте / Химия была, но мы расстались