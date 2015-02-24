Врачи Клиники СПбГУ разработали приложение для пациентов с мочекаменной болезнью

Как отмечает врач, мочекаменная болезнь – это высокорецидивное заболевание. В течение пяти лет после операции у 50% (и в течение десяти лет у 80%) пациентов проблема появляется снова.

Врач-уролог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Нариман Гаджиев создал мобильное приложение для пациентов с мочекаменной болезнью Stone MD. Данное приложение способно заменить сразу несколько других программ, позволяющих следить за здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Как отмечает врач, мочекаменная болезнь – это высокорецидивное заболевание. В течение пяти лет после операции у 50% (и в течение десяти лет у 80%) пациентов проблема появляется снова. Это происходит потому что пациенты после операции не соблюдают диету и рекомендации врача.

Используя приложение, пациенты смогут рассчитать риск развития рецидива заболевания и получить индивидуальные рекомендации по профилактике. Пользователю будет доступен дневник воды, так как соблюдение питьевого режима может снизить риск повторения заболевания на 50-60 %. Также пациенты смогут вносить информацию о потребляемой еде, так как правильная оценка рациона поможет улучшить метаболизм и избежать образования камней и прогрессирования заболевания.

Приложение Stone MD можно скачать по ссылкам: для Android, для Apple.

Фото: pxhere.com