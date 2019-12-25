Фотосессия на фоне "Лахта-центра" закончилась серьезным ДТП

Пострадавшую женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В пятницу утром, 1 мая, в Приморском районе города произошло серьезное ДТП. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте".

В результате столкновения двух автомобилей была госпитализирована 26-летняя девушка. Врачи диагностировали у нее с черепно-мозговую травму.

Как сообщают очевидцы, она вышла из своего автомобиля и попросила подругу сфотографировать её на фоне "Лахта-Центра". В этот момент ехавший следом таксист врезался в багажник остановленной легковушки, которая и наехала на девушку.

В данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Раньше мы писали, что два автомобиля столкнулись на перекрестке Авангардной и Ветеранов.

Фото: vk.com/dorinspb