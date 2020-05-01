Два автомобиля столкнулись на перекрестке Авангардной и Ветеранов

Одну из машин вынесло на тротуар.

В ночь на пятницу, 1 мая, два автомобиля столкнулись на перекрестке Авангардной улицы и проспекта Ветеранов. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Одна из машин, с пострадавшим капотом и передним бампером, осталась на дороге, а другую в результате столкновения вынесло на тротуар.

Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Ранее мы писали, что мужчина погиб после ДТП с бетономешалкой.

Фото: vk.com/spb_today