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Arinablinova
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Два автомобиля столкнулись на перекрестке Авангардной и Ветеранов

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Одну из машин вынесло на тротуар.

В ночь на пятницу, 1 мая, два автомобиля столкнулись на перекрестке Авангардной улицы и проспекта Ветеранов. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Одна из машин, с пострадавшим капотом и передним бампером, осталась на дороге, а другую в результате столкновения вынесло на тротуар. 

Подробности случившегося на данный момент неизвестны. 

Ранее мы писали, что мужчина погиб после ДТП с бетономешалкой.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: видео, два автомобиля, дтп, столкновение, тротуар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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