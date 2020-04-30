Видео: мужчина погиб после ДТП с бетономешалкой

Погибший перебегал проезжую часть.

Вечером на Петергофском шоссе произошло жесткое ДТП. Петербуржца сбила бетономешалка. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Инцидент случился 30 апреля в 19:24 у дома №1 корпус 1. По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, за рублем "КАМАЗА" находился водитель 1991-го года рождения. Как видно на кадрах, мужчина перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и не успел добежать до края проезжей части.

Мужчине на вид 30-40 лет. В результате ДТП пешеход скончался.

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Видео: Piter.TV