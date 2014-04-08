Фотовыставку "Самая красивая страна" открыли в Кронштадте

Некоторые из снимков будут оживлены на большом экране с использованием современных технологий. Фотографы также проведут серию мастер-классов.

Выставка, посвященная 10-летию фотоконкурса дикой природы "Самая красивая страна", организованного Русским географическим обществом, открылась в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

Конкурс впервые прошел в 2015 году, собрав 25 тыс. участников, которые прислали около 200 тысяч фотографий. Всего за время существования конкурса было получено более 730 тыс. работ от 110 тыс. человек из более чем 50 стран мира. Участие в конкурсе открыто для всех желающих, единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.

На выставке представлено 148 фотографий, вышедших в финал конкурса в разные годы. Посетители смогут ознакомиться с историей конкурса, узнать, как создавались фотографии и в каких труднодоступных местах побывали их авторы. Некоторые из снимков будут оживлены на большом экране с использованием современных технологий. Фотографы также проведут серию мастер-классов.

Выставка "Самая красивая страна" будет открыта до середины октября. Билеты можно приобрести в кассе Музея военно-морской славы.

Ранее мы сообщили о том, что в РОСФОТО открылась выставка "Контурные карты".

Фото: Ольга Гаврилова