В РОСФОТО открылась выставка "Контурные карты"

На "Контурных картах" обозначены только границы, каждый участник сам заполняет их историями людей, живущих в разных регионах.

На выставке "Контурные карты" представлены снимки из Абхазии, Узбекистана, Сибири, с Урала и Северного Кавказа, из Татарстана и других регионов. В выставочном центре РОСФОТО можно увидеть работы девяти фотографов, которые создавали серии годами.

Фотографы Елена Аносова, Алексей Боголепов, Светлана Булатова, Александра Верёвкина, Игорь Волков, Анна Марченкова, Фёдор Телков, Анастасия Цайдер и Максим Шер исследуют идентичность, коллективную память, язык, местные традиции и обычаи. На "Контурных картах" обозначены только границы, каждый участник сам заполняет их историями людей, живущих в разных регионах.

Серии на выставке являются примерами так называемой проектной фотографии, когда у автора есть конкретный замысел и концепция, и все изменения происходят в рамках движения к заданной цели.

Выставка работ современных российских фотографов "Контурные карты" проходит на втором этаже Парадного корпуса "Росфото" с 19 июля по 29 сентября 2024 года.

Фото: РОСФОТО