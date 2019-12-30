В Петербурге и Ленобласти готовятся "ловить" северное сияние

Ясное небо может подарить охотникам за сиянием скромный природный подарок.

Фотографы и любители северного сияния из Петербурга и Ленобласти прогнозируют появление красивого природного явления в ночь с четверга на пятницу. Об этом 9 января сообщается в группе "Северное сияние СПб Ленобласть" ВКонтакте.

Незимняя погода, хороший "солнечный ветер" и ясное небо даст северному сиянию возможность появиться на небе региона. Масштабного зрелища охотники за сиянием не обещают, но цветную сияющую "дугу" в вышине практически гарантируют. В качестве удачной площадки для "просмотра" любители посоветовали железнодорожную станцию "Александровская"

А в пятницу в Петербурге ожидается "каток" и сухая погода.

Фото: pixabay