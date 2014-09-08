Фото: в Выборге появился снежный скульптор

Фигуру слепили на скамейке, которая находится во дворе одной из школ Выборга.

В среду, 15 декабря, в Выборге заметили фигуру девушки из снега. Об этом сообщили в группе "Мой город Выборг" в социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях пользователи предположили, что снежная девушка кого-то ждет. Другие сравнили ее с персонажем сказки Ханса Кристиана Андерсена Гердой, которая ждет своего Кая.Фигуру слепили на скамейке, которая находится во дворе одной из школ Выборга.

Ранее тигрица Виола из Петербурга полакомилась снеговиком с мясом. Раньше снеговиков лепили, чтобы ее развлечь, теперь это еще и способ нетривиальной кормежки.

Фото: Вконтакте / Мой город Выборг