Тигрица Виола из Петербурга полакомилась снеговиком с мясом

Раньше снеговиков лепили, чтобы ее развлечь, теперь это еще и способ нетривиальной кормежки.

Во вторник, 14 декабря, для годовалой тигрицы Виолы, которая живет в Ленинградском зоопарке, приготовили снеговика с мясными глазами и пуговицами. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

На кадрах видео тигрица разрушила снеговик и съела кусочки мяса. Как сообщили сотрудники, это не первый снеговик в жизни большой кошки. Раньше их лепили, чтобы ее развлечь, теперь это еще и способ нетривиальной кормежки.

В Ленинградском зоопарке петербуржцев призывают брать пример с Виолы - радоваться снегу и отличной погоде.

Ранее в Ленинградском зоопарке альпака Шарлотка впервые увидела снег. Шарлотку на прогулке заинтересовали снежинки на еловой ветке.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк