В Ленинградском зоопарке альпака Шарлотка впервые увидела снег

В Ленинградском зоопарке 8 декабря альпака шарлотка впервые увидела снег. Об этом сообщили в группе зоопарка в социальной сети "Вконтакте".
В публикации сообщили, что Шарлотке 6,5 месяцев и это ее первая в жизни зима. Альпака приготовилась к зиме – отрастила густую длинную шубу, чтобы ей были не страшны холода.
На кадрах видео можно наблюдать, как Шарлотка поначалу испугалась снега, а затем она осмотрелась и привыкла. Альпака прошла по сугробам, а ближе к концу записи ее заинтересовали снежинки на еловой ветке. Сотрудники зоопарка добавили, что Шарлотка даже попробовала на вкус снег.
В публикации отметили, что рацион питания альпак в зимнее время года меняется. Кроме листьев и травы появляются картошка, капуста, свекла и морковка. Много витаминов и полезных микроэлементов - секрет спокойствия и хорошего настроения Шарлотки и всей её семьи.
Ранее в Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку. Сурки могут находиться в спячке от 4 до 9 месяцев.
Видео: Вконтакте / ленинградский зоопарк
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