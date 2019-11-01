Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Пользователи Сети высмеяли совместную фотографию Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга. На снимке глава страны стоит перед Столтенбергом, который сидит за столом. Фотография размещена офисом президента Украины.
В Интернете сравнили Зеленского со школьником, который не выучил задание. Над ним навис генеральный секретарь НАТО, который "отчитывает мальчика". Другим же понравилась ситуация, в которой Зеленскому отвели роль официанта, а генсеку - недовольного клиента. Еще одним вариантом для шуток стала идея того, что Зеленский - подчиненный, который пришел "на ковер" к начальнику.
Напомним, что спикеры встретились друг с другом во время визита Столтенберга в Киев.
Ранее Piter.tv писал о том, что Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Зеленским в Киеве.
Фото: Офис президента Украины
Видео: YouTube/!Президент, Крым. Реалии, Факти ICTV, FRANCE 24 English,CNN,AFP news agency
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