Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Пользователи соцсетей выдумывают небылицы, вызванные забавной фотографией политиков.

Пользователи Сети высмеяли совместную фотографию Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга. На снимке глава страны стоит перед Столтенбергом, который сидит за столом. Фотография размещена офисом президента Украины.

В Интернете сравнили Зеленского со школьником, который не выучил задание. Над ним навис генеральный секретарь НАТО, который "отчитывает мальчика". Другим же понравилась ситуация, в которой Зеленскому отвели роль официанта, а генсеку - недовольного клиента. Еще одним вариантом для шуток стала идея того, что Зеленский - подчиненный, который пришел "на ковер" к начальнику.

Напомним, что спикеры встретились друг с другом во время визита Столтенберга в Киев.

Ранее Piter.tv писал о том, что Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Зеленским в Киеве.

Фото: Офис президента Украины

Видео: YouTube/!Президент, Крым. Реалии, Факти ICTV, FRANCE 24 English,CNN,AFP news agency