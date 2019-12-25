Фото с подвохом: Николай Валуев опубликовал снимок березы в Петербурге

Дерево находится посреди тропинки.

Депутат Госдумы Николай Валуев опубликовал фото березы в Петербурге на своей странице в "ВКонтакте" 16-го июня. Бывший спортсмен обратил внимание на то, что дерево находится посередине пешеходной дорожки.

Скорее всего, дерево выросло задолго до того, как появилась дорожка, и березу решили не убирать. Один из пользователей узнал местоположение аллеи. Он утверждает, что береза находится на Гражданском проспекте между домами 81 и 83/1. Его комментарий заслужил "лайк" Николая Валуева.

Петербург — родной город депутата.

Ранее Piter.TV узнал о том, что поваленные штормом деревья на Каменном острове вывезут до конца июня.

Фото: ВКонтакте / Николай Валуев