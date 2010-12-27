Фото: осенний дождь затопил Новосмоленскую набережную

Прогуляться по недавно отремонтированной набережной невозможно.

В понедельник. 16 сентября, в сети появились снимки затопленной Новосмоленской набережной. Фотографии публикуют петербуржцы в соцсетях.

На кадрах видно, что прогуляться по недавно отремонтированной набережной невозможно. Рабочие вынуждены передвигаться с помощью деревянных паллетов.

Напомним, что петербургский дождь также подтопил подход к станции "Просект славы". Петербуржцы выразили в соцсетях по этому поводу свое негодование.

Ранее мы сообщали о том, что фонд "Петербург Достоевского" показал обновленный сквер возле музея писателя.

Фото:протестный петербург