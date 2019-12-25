Форвард "Зенита" Матео Кассьерра пропустит месяц из-за травмы мышцы

У нападающего "Зенита" диагностировали повреждение икроножной мышцы.

Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра получил травму во время матча 12-го тура РПЛ против "Сочи". У футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы.

По результатам обследования установлено, что Кассьерра будет тренироваться по индивидуальной программе около четырёх недель. В клубе уточнили, что сроки возвращения игрока в основной состав зависят от динамики восстановления.

В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Фото: fc-zenit.ru