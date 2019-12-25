Нападающий "Зенита" Малком рассказал, из-за чего пропустил осенний этап сезона

Бразилец не привык к тренировочному процессу клуба.

Бразильский форвард "Зенита" Малком рассказал в интервью порталу SER Catalunya о тренировочном процессе сине-бело-голубых.

В "Зените" я тренируюсь больше, чем в "Барселоне". Здесь по две тренировки в день. Думаю, именно поэтому я получил травму (смеется). Когда играл в "Барселоне", то привык тренироваться по 40-50 минут. Малком, нападающий "Зенита"

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) Малком провел за "Зенит" пять матчей и забил один гол в ворота "Урала". В августе 2019 года форвард получил травму в игре против московского "Динамо" и пропустил четыре месяца. Игрок вернулся на поле по окончании зимнего перерыва.

Ранее мы писали о том, что Малком получил приз лучшему игроку марта в "Зените" с помощью дрона.

Фото: fc-zenit.ru