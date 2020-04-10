Малком получил приз лучшему игроку марта в "Зените" с помощью дрона

Бразильский форвард поблагодарил болельщиков команды.

Пресс-служба "Зенита" опубликовала в социальных сетях видео, в котором нападающий сине-бело-голубых Малком получил приз лучшему игроку команды по итогам марта.

Свою награду бразильский футболист получил с помощью дрона, залетевшего к нему домой. В связи с угрозой распространения коронавируса игроки "Зенита" находятся на карантине.

"Получил сообщение, что нужно открыть окно. Это мощно. Хочу поблагодарить всех болельщиков "Зенита". Спасибо, что проголосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома. Это важно", - сказал Малком.

Напомним, болельщики "Зенита" выбрали Малкома лучшим футболистом команды по итогам марта. Бразилец провел четыре игры в чемпионате и кубке России, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее вратарь "Локомотива" Гильерме оценил шансы Малкома стать игроком сборной России.

Видео: VK / @zenit