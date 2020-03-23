Форвард "Зенита" Артем Дзюба подверг критике россиян из-за отношения к карантину

Он считает, что в стране все спокойно относятся к эпидемии коронавируса.

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба в рамках прямого эфира, организованного клубом в Instagram, поделился мнением о ситуации в стране в связи с эпидемией коронавируса.

"На карантине очень тяжело. Но вот что меня поражает - русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, до нас не дойдет по максимуму. Недавно же только, пять-шесть дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто. Судя по тому, как у нас гуляет народ, все спокойно относятся к эпидемии. У нас все всегда в последний момент. Думаю, что карантин продолжится" - приводит слова Дзюбы официальный сайт ФК "Зенит".

Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) Сергей Прядкин рассматривает вариант возобновить сезон не раньше мая. В "Зените" карантин продлится до 29 марта.

Ранее стало известно, что в Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса.

Видео: YouTube / STEFFAN - все о футболе