Стали известны основные темы Форума труда в Петербурге

Число вакансий с возможностью переобучения выросло втрое, особенно в розничной торговле и логистике.

Форум труда, проходящий в Санкт-Петербурге с 2 по 4 апреля, посвящен ключевым изменениям на рынке труда, новым тенденциям в HR-маркетинге, использованию искусственного интеллекта в подборе кадров и увеличению количества вакансий с возможностью переобучения. Об этом сообщила пресс-служба сервиса "Авито Работа".

По данным экспертов, число вакансий с возможностью переобучения выросло втрое, особенно в розничной торговле и логистике. Наблюдается повышенный интерес к вакансиям, предусматривающим обучение сроком от 4 до 6 месяцев. Например, в сфере продаж количество таких предложений увеличилось на 70%.

Платформа "Авито Работа" организует две сессии в рамках форума:

– Первая сессия посвящена вопросам выбора между наймом новых сотрудников и удержанием текущих. Эксперты и аналитики обсудят лучшие практики подбора персонала и способы улучшения рабочих условий.

– Вторая сессия будет посвящена роли HR-маркетинга в привлечении сотрудников. Спикеры поделятся современными стратегиями использования маркетинговых инструментов в поиске талантов. Исследование показало, что соискатели ценят не только высокие зарплаты, но и дополнительные преимущества, такие как медицинская страховка (38%), гибкий график (30%) и корпоративное обучение (29%).

Эксперты "Авито Работы" примут участие в главных дискуссиях форума, включая основную панельную сессию. Участники мероприятия обменяются опытом и обсудят актуальные проблемы рынка труда в контексте современных экономических реалий.

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Фото: Институт культурных программ