На форуме поднимут темы производительности труда.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Петербурге в конце февраля пройдет Форум труда. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

На форуме обсудят темы по производительности труда. Кроме того участники мероприятия обсудят новые подходы по внедрению эффективных средств защиты.

Отметчается, что на мероприятии проведут лекции по HR-технологиям, человеческому капиталу и открытому образованию.

Ранее мы сообщали о том, что петербургскую подземку украсили плакатами ко Дню защитника Отечества.

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