  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Форум молодых педагогов пройдет в Гатчине
Сегодня, 13:13
151
vestnick

Форум молодых педагогов пройдет в Гатчине

0 0

Более 300 молодых учителей соберутся в столице Ленобласти для обмена опытом.

Второй Всероссийский форум молодых педагогов пройдет в Гатчине 14 и 15 мая одновременно в очном и заочном форматах. На мероприятие под названием "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство." соберутся 220 учителей из 67 регионов страны, и огромное количество участников сможет присоединиться в онлайн-режиме. Ключевое отличие от первого форума, состоявшегося в 2019 году, заключается в том, что теперь в мероприятиях участвуют не только учителя, но еще психологи, молодые работники школьной администрации и представители молодежных общественных педагогических организаций. 

На пресс-конференции директор Департамента подготовки педработников Министерства просвещения Андрей Милехин отметил, что формирование единого общего пространства для обмена идеями, практиками и стимулами является главной задачей форума. Участники форума добавляют, что подобные мероприятия также служат важнейшими каналами связи со структурами и представителями власти. 

В программе заявлены мастер-классы и дебаты, встречи с известными людьми, выступления экспертов и сотрудников Министерства просвещения. Ссылку на трансляции с форума можно найти на сайте Академии Минпросвещения РФ. 

Недавно в Ленобласти завершился региональный этап ежегодного конкурса "Учитель года".

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

 

Теги: гатчина, минобразования, молодые педагоги, образование в россии, учителя, форум учителей
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии