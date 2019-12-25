Более 300 молодых учителей соберутся в столице Ленобласти для обмена опытом.

Второй Всероссийский форум молодых педагогов пройдет в Гатчине 14 и 15 мая одновременно в очном и заочном форматах. На мероприятие под названием "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство." соберутся 220 учителей из 67 регионов страны, и огромное количество участников сможет присоединиться в онлайн-режиме. Ключевое отличие от первого форума, состоявшегося в 2019 году, заключается в том, что теперь в мероприятиях участвуют не только учителя, но еще психологи, молодые работники школьной администрации и представители молодежных общественных педагогических организаций.

На пресс-конференции директор Департамента подготовки педработников Министерства просвещения Андрей Милехин отметил, что формирование единого общего пространства для обмена идеями, практиками и стимулами является главной задачей форума. Участники форума добавляют, что подобные мероприятия также служат важнейшими каналами связи со структурами и представителями власти.

В программе заявлены мастер-классы и дебаты, встречи с известными людьми, выступления экспертов и сотрудников Министерства просвещения. Ссылку на трансляции с форума можно найти на сайте Академии Минпросвещения РФ.

Недавно в Ленобласти завершился региональный этап ежегодного конкурса "Учитель года".

Фото: пресс-служба Минпросвещения России