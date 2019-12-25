Стал известен "Учитель года" от Ленобласти

Победитель регионального этапа примет участие во всероссийском финале конкурса

На Ленинградском областном конкурсе профессионального педагогического мастерства победила Мария Тимченко - учительница информатики и математики Агалатовского центра образования.

Ей предстоит представлять 47 регион в Ростове-на-Дону, где в сентябре на финал соберутся победители из 85 различных регионов.

Лауреатами регионального этапа также стали Ксения Елистратова, учитель русского языка и образования из Мурино, и Марк Родичев, учитель английского языка из Тихвина.

Конкурс "Учитель года" впервые состоялся более тридцати лет назад. В прошлом году победителем стал учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.