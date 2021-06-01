Формулу начисления выплат по больничным предложили пересмотреть

Наталия Косихина указала на необходимости внесения правок в закон ради сохранения здоровья граждан.

Член профильного комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина предложила законодателям пересмотреть формулу расчета больничных листов, так как многие сотрудники вовсе не оформляют нетрудоспособность из-за уменьшения выплат. Соответствующий комментарий политик из верхней палаты парламента сделала в общении с журналистами информационного агентства "ТАСС". Она указала, что больничный рассчитывается для человека, исходя из среднего дневного заработка, помноженного на коэффициент страхового стажа и количество дней заболевания.

Считаю необходимым рассмотреть возможность пересмотра формулы расчета выплат по больничным. Сейчас многие работники вынуждены не оформлять листок нетрудоспособности, чтобы не потерять в доходе. Такое неправильное отношение к своему здоровью приводит к хроническим заболеваниям, а иногда и к очень печальным случаям. Наталия Косихина, сенатор

Парламентарий призвала коллег обсудить справедливый дифференцированный расчет выплаты, в особенности для тех людей, чей заработок равен или немного превышает МРОТ с добавлением от трех до пяти процента к основному больничному для данной категории граждан за счет средств, выделяемых со стороны работодателя. По мнению сенатора, такая мера поддержки позволит укрепить социальную защиту граждан, а также даст мотивацию заботы о здоровье и повышении производительности труда.

