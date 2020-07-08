Ленобласть полностью сформировала воинские именные дивизионы

Сейчас дивизионы "Невский", "Ладожский" и "Ленинградский" проходят боевое слаживание.

В Ленинградской области подошло к концу формирование именных артиллерийских дивизионов "Невский", "Ладожский" и "Ленинградский". Об этом сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

На данный момент дивизионы полностью укомплектованы и обеспечены всем оборудованием и снаряжением. Подразделения проходят боевое слаживание. Ильин заверил солдат и офицеров, что 47-ой регион выполнит перед ними все платёжные обязательства и выразил уверенность в том, что все поставленные боевые задачи будут успешно выполнены.

В дальнейшем Ленобласть планирует продолжить создавать формирования из солдат-добровольцев.

Ранее мы сообщили о том, что осенний призыв в Петербурге затронет 2,4 тыс. человек.

Фото: Правительство Ленинградской области