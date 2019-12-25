Компании, которые войдут в реестр, получат дополнительные льготы по налогам.

Формирование реестра региональных инвестпроектов стартовало в Петербурге. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе Смольного. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства Северной столицы – в документе утвержден порядок реализации инвестпроектов.

Данный механизм поддержки бизнеса – важное решение для города, которое позволит привлечь новые инвестиции в реальный сектор экономики и повысит конкурентоспособность предприятий, считает губернатор города.

Компании, которые войдут в реестр участников региональных инвестпроектов (РИП), получат дополнительные льготы по налогам. Вести реестр участников РИП будет Федеральная налоговая служба.

Подписание стало одним из 13 постановлений правительства, к которым приложил руку губернатор Петербурга.

Фото: Piter.tv