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Формирование реестра региональных инвестпроектов стартовало в Петербурге
Сегодня, 18:57
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Формирование реестра региональных инвестпроектов стартовало в Петербурге

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Компании, которые войдут в реестр, получат дополнительные льготы по налогам.

Формирование реестра региональных инвестпроектов стартовало в Петербурге. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе Смольного. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства Северной столицы – в документе утвержден порядок реализации инвестпроектов.

Данный механизм поддержки бизнеса – важное решение для города, которое позволит привлечь новые инвестиции в реальный сектор экономики и повысит конкурентоспособность предприятий, считает губернатор города. 

Компании, которые войдут в реестр участников региональных инвестпроектов (РИП), получат дополнительные льготы по налогам. Вести реестр участников РИП будет Федеральная налоговая служба.

Подписание стало одним из 13 постановлений правительства, к которым приложил руку губернатор Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: инвестиции, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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