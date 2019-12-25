Губернатор Петербурга за два дня подписал 13 постановлений правительства

Они затронули различные сферы жизни горожан.

Губернатор Петербурга Александр Беглов с 11 по 13 мая подписал 13 постановлений правительства города. Об этом пресс-служба Смольного сообщила в четверг.

В частности, постановления затронули ряд сфер жизни горожан. Например, получила свое название автодорога в Петродворцовом районе (улица Новые заводы). Кроме того, были внесены изменения в порядок предоставления детского пособия, выплачиваемого нуждающимся семьям с ребенком 3-7 лет, размер которых ранее был увеличен.

Петербургские родители будут получать ежемесячные выплаты на детей с учетом доходов и имущества семьи - чем меньше доход, тем больше будет сумма выплаты. Выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей с ежегодным увеличением размера выплаты, начиная с 50%.

В числе подписанных постановлений – документы, затрагивающие сферы строительства, трудоустройства безработных, формирования продовольственного фонда и многих других.

Фото: Piter.tv