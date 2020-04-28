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Foreign Affairs: Россия вынесла уроки из распада СССР
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Foreign Affairs: Россия вынесла уроки из распада СССР

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На данный момент российская экономика и экономическая политика отражают стремление руководства исключить вероятность повторения печального советского опыта.

Россия вынесла экономические уроки из распада СССР. Об этом написали эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в статье для издания Foreign Affairs.

По мнению экспертов, на данный момент российская экономика и экономическая политика отражают стремление руководства исключить вероятность повторения печального советского опыта. В качестве примера издание приводит слова российского экономиста Сергея Гуриева. Он утверждает, что "макроэкономическая политика России намного более консервативна, чем раньше, инфляция взята под контроль, есть большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует".

В статье говорится, что России удалось укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США. Экономика страны оказалась не слабым местом, а надежным элементом. В частности, ей удалось выстоять в условиях введенных Западом санкций.

Ранее мы сообщили, что в ЦБ предупредили о риске перегрева экономики России.

Фото: pixabay

Теги: foreign affairs, россия, ссср
Категории: Лента новостей, Новости России,

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