Ford с правительственными номерами заметили на тротуаре в центре Петербурга

За последний год за этой машиной числится пять штрафов.

В понедельник, 1 февраля, жители Петербурга заметили в центре города черный Ford Mondeo, припаркованный прямо на тротуаре. На автомобиле были правительственные номера. В распоряжении "Фонтанки" оказалась фотография с места нарушения ПДД.

Очевидцы рассказали, что иномарка стояла на Невском проспекте, возле дома №90-92. Машину заметили около четырех часов дня. Водитель, видимо, предположил, что пешеходы – не трамваи, и смогут обойти автомобиль.

Нарушителем оказался Ford Mondeo 2007 года выпуска, который более шести лет принадлежит автотранспортному предприятию "Смольнинское". За последний год за этой машиной числится пять штрафов.

Ранее мы писали, что "Рено" и "Газель" таранили автобус на Кондратьевском проспекте.

Фото: "Фонтанка"