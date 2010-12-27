Ford Focus стал самым продаваемым автомобилем в Петербурге

Эксперты подвели итоги развития авторынка во II квартале 2019 года.

Аналитики "Avito" подвели итоги развития автомобильного рынка Петербурга во втором квартале 2019 года. По сравнению с прошлым годом средняя цена машины выросла на 6,1% и составила 422 тыс. рублей.

Большим спросом пользовались кроссоверы и "семейные" авто – суммарно они составили 79,9% от общих продаж. Самым продаваемым автомобилем стал Ford Focus, который расходился по цене от 298 тыс. рублей.

В целом, лучше всего продавались бренды ВАЗ (13,2%), Ford (8,5%), Volkswagen (7%), Chevrolet (5,6%) и Hyundai (4,9%).

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге упали продажи автомобилей на 7% впервые за три года.

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