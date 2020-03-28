Forbes: параллельный импорт может вполовину увеличить цены на технику в России

Предполагается, что основными пунктами передачи товара в страну будут Казахстан, КНР и Турция.

Ценники на технику в России могут потенциально возрасти до 50% после легализации параллельного импорта в стране по сравнению со стоимостью этой категории товаров до начала специальной операции на Украине. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на мнение экспертов.

При этом специалисты уверены, что стоимость техники уменьшится по сравнению с мартом и апрелем. Основными пунктами передачи товаров они видят Казахстан, Китай и Турцию. Импортировать товары будут дистрибьюторы или частники, ранее занимавшие серый рынок.

Также эксперты отметили, что промышленные товары придется ввозить в режиме секретности в связи с антироссийскими санкциями.

Ранее мы сообщили о том, что Минпромторг отказался вводить параллельный импорт для алкоголя и табака.

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