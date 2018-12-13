Forbes назвал имена самых перспективных россиян, которым нет еще 30 лет

Специалисты российского издания Forbes впервые составили рейтинг самых перспективных россиян, которым нет еще 30 лет. Аналитики планируют делать это ежегодно. Об этом сообщается на сайте журнала.
В списке "30 до 30" присутствует десять категорий. Среди них "Предприниматели", "Искусство", "Музыка и кино", "Спорт и кеберспорт", "Мода и дизайн", "Новые медиа" и другие.
При формировании списка специалисты учитывали возраст жителя России, его признание в профессиональном сообществе и конкурентоспособность. В итоге в рейтинге оказался полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, телеведущая Анастасия Ивлеева, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), основательница благотворительных магазинов Charity Chop и фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева, управляющий директор "Яндекс. Такси" Даниил Шулейко и другие.
Ранее мы писали, что Forbes назвал имя самого богатого человека в России.
Фото: forbes.ru
Видео: YouTube
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