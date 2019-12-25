Фонтанка и канал Грибоедова покинут список водных путей Петербурга

Несколько рек и каналов Северной столицы планируют передать в федеральное ведение.

Ряд петербургских рек и каналов вскоре исключат из перечня городских водных путей, передав их в федеральное ведение. Об этом сообщил парламентарий ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге".

Речь идёт о Фонтанке, Мойке, Ждановке, Крюковом канале, канале Грибоедова, Зимней канавке и Кронверкском проливе.

Так, по словам Четырбока, решение о закрытии судового движения по исключённым из списка акваториям будет приниматься не на региональном, а на федеральном уровне. Также будут переданы полномочия по регулированию туристического судоходства.

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Фото: Piter.TV