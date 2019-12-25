  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "Ночь музеев" в центре Петербурга будут работать круглосуточно 5 фонтанов
Сегодня, 10:57
132
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В "Ночь музеев" в центре Петербурга будут работать круглосуточно 5 фонтанов

0 0

Жителям и гостям Северной столицы представится уникальная возможность насладиться красотой водных сооружений в историческом центре города.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга объявил, что в рамках ежегодной культурной акции "Ночь музеев", проходящей ежегодно в Международный день музеев, фонтаны центральной части города будут работать всю ночь.

Так, в ночь с 17 на 18 мая жителям и гостям Северной столицы представится уникальная возможность насладиться красотой водных сооружений в историческом центре города.

— фонтан на Дворцовой набережной у Государственного Эрмитажа;

— фонтан у Адмиралтейства на Адмиралтейском проспекте;

— фонтан на Манежной площади;

— фонтан "Шар" на Невском проспекте;

— фонтан у Казанского собора.

Ночь музеев — это ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев. С наступлением вечера десятки учреждений по всей России открывают свои двери для посетителей с особыми программами, экскурсиями, мастер-классами, театрализованными постановками и необычными экспозициями. Piter.tv выяснил, какие программы подготовили музеи нашего города на этот раз, и на что стоит обратить внимание как любителям классики, так и тем, кто любит посещать неординарные экспозиции.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике Петербурга

Теги: ночь музеев, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии