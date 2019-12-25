В "Ночь музеев" в центре Петербурга будут работать круглосуточно 5 фонтанов

Жителям и гостям Северной столицы представится уникальная возможность насладиться красотой водных сооружений в историческом центре города.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга объявил, что в рамках ежегодной культурной акции "Ночь музеев", проходящей ежегодно в Международный день музеев, фонтаны центральной части города будут работать всю ночь.

Так, в ночь с 17 на 18 мая жителям и гостям Северной столицы представится уникальная возможность насладиться красотой водных сооружений в историческом центре города.

— фонтан на Дворцовой набережной у Государственного Эрмитажа;

— фонтан у Адмиралтейства на Адмиралтейском проспекте;

— фонтан на Манежной площади;

— фонтан "Шар" на Невском проспекте;

— фонтан у Казанского собора.

Ночь музеев — это ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев. С наступлением вечера десятки учреждений по всей России открывают свои двери для посетителей с особыми программами, экскурсиями, мастер-классами, театрализованными постановками и необычными экспозициями. Piter.tv выяснил, какие программы подготовили музеи нашего города на этот раз, и на что стоит обратить внимание как любителям классики, так и тем, кто любит посещать неординарные экспозиции.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике Петербурга