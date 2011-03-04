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Фонтаны в парке 300-летия Петербурга закроют на промывку 15 сентября
Сегодня, 9:57
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Фонтаны в парке 300-летия Петербурга закроют на промывку 15 сентября

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Кроме того, специалисты проведут промывку фонтана на Московском проспекте, 224.

В Северной столице продолжается промывка городских фонтанов. Так, в четверг, 15 сентября, работы будут затронут фонтан на Московском проспекте, 224, а также западный и восточный фонтаны парка 300-летия Петербурга. Об это сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал".

Также специалисты проводят промывку фонтана "Маяк": его должны запустить уже завтра, 16 сентября.

Напомним, что "Водоканал" проводит регулярные помывки и техобслуживание фонтанов на территории Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Петербурга открыли восстановленные фонтаны.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, парк 300-летия, санкт-петербург, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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